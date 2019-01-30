وزير التخطيط يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لتنفيذ المزيد من المشاريع

2019/01/31 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير التخطيط نوري الدليمي إلى زيادة الدعم الدولي لتنفيذ المزيد من المشاريع، التي ستنفذ ضمن رؤية الوزارة للتنمية والتنمية المستدامة لعراق الفين وثلاثين.

وبحث الدليمي مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحمد الياسري الملف الإنساني في المناطق المحررة، والسبل الكفيلة في تعزيز عمليات إعادة الاستقرار التي يساهم بها البرنامج في هذه المناطق، مطالبا بتقديم الجهود الممكنة لتنفيذ التعداد للسكان الذي ستقوم به الوزارة في الربع الأخير من عام الفين وعشرين.

كما ناقش الجانبان آليات توجيه تخصيصات البرنامج في العراق، والتي وصلت هذا العام الى اعلى مستوياتها بقيمة تسع مائة مليون دولار، في إطار عمليات اعادة الاستقرار واغاثة النازحين، والتي صرف منها ست مائة مليون دولار حتى الآن.

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