النفط يصعد بدعم من نقص في المعروض الأمريكي وعقوبات على فنزويلا

2019/01/31 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إظهار بيانات للحكومة الأمريكية علامات على نقص في المعروض بينما لا يزال المستثمرون قلقين بشأن تعطلات للإمدادات في أعقاب عقوبات أمريكية على صناعة النفط في فنزويلا.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 92 سنتا، أو 1.73% ، لتبلغ عند التسوية 54.23 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 33 سنتا، أو 0.54 % إلى 61.65 دولار للبرميل.

وزادت الأسعار مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي فيما يرجع إلى هبوط في الواردات، بينما تراجعت مخزونات البنزين من مستويات قياسية مرتفعة مع قيام مصافي التكرير بإبطاء الإنتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 919 ألف برميل في حين كانت توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وبعد ثمانية أسابيع متتالية من الزيادات التي أوصلتها إلى مستوى قياسي مرتفع، هبطت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وتجد أسواق النفط دعما منذ أن أعلنت واشنطن يوم الاثنين قيودا على التصدير تستهدف فنزويلا وهو ما يقيد الصفقات بين الشركات الأمريكية وشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وتهدف العقوبات إلى تجميد إيرادات صادرات شركة النفط الفنزويلية والتي تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا إلى الولايات المتحدة، أكبر مستورد للخام من البلد العضو بمنظمة أوبك.

وما زال المتعاملون في سوق النفط قلقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي الذي أظهر علامات على التباطؤ وسط نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وأطلق مسؤولون من واشنطن وبكين جولة جديدة من محادثات التجارة اليوم الأربعاء.

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