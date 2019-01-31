2019/01/31 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 430 نقطة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب نتائج الأعمال القوية.





وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم بعد قرار الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات، وإشارته إلى أنه سيكون صبوراً بشأن عمليات الزيادة في العام الجاري.





وكان قطاعا التكنولوجيا والسلع الكمالية الأفضل أداءً في "وول ستريت"، كما قاد سهما "بوينج" و"آبل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





وتراجعت أرباح وإيرادات "آبل" في الربع المالي الأول من عام 2019 لكن الهبوط جاء بأقل من التوقعات، ليصعد السهم بنحو 6.8%.





كما ارتفع سهم "بوينج" بأكثر من 6% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي نحو 213 ألف وظيفة في يناير بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار بالولايات المتحدة لأدنى مستوى بـ5 سنوات.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.8% إلى 25014.8 نقطة، ليربح 434.9 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5% مسجلاً 2681.05 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 2.2% إلى 7183.08 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 95.387.





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