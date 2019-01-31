الحكيم لبرهم صالح: ادعو للتنازل الى العراق من اجل اكمال الكابينة الوزارية

2019/01/31 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، عمار الحكيم، رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، للتنازل الى العراق في اكمال الكابينة الوزارية وتقديم المصلحة الوطنية العليا. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلتقه "الغد برس"، ان "الحكيم استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاربعاء 30/1/2019 بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ودعم الحكومة واستكمال الكابينة الوزارية". واكد الحكيم، وفقا للبيان، على "ضرورة الاسراع بإكمالها"، داعيا القوى السياسية الى "تقديم المصلحة الوطنية العليا والتنازل للعراق وتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة قادرة على تحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي".



واشاد الحكيم "بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، فيما استعرض الجانبات نتائج جولات فخامته الاقليمية والدولية والتي اعادت للعراق مكانته ودوره".وعد الحكيم هذه "الجولات خطوة باتجاه ترسيخ محورية العراق باعتباره محطة التقاء وجسر للتواصل بين دول المنطقة"، مجددا الاشارة الى "اهمية الاخذ بالأولويات التي تتصدرها الخدمات ومكافحة الفساد".

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