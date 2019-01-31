2019/01/31 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف د.أسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق، عن إجراء محاولات للسيطرة على عقارات الوقف السني بالموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسامة النجيفي يكشف محاولات مسؤولين للاستيلاء على عقارات الوقف السني بالموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسامة النجيفي يكشف محاولات مسؤولين للاستيلاء على عقارات الوقف السني بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).