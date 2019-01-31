تقرير بريطاني يؤكد اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل ودحر طهران

2019/01/31 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكد تقرير غربي على اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل ستفوز فيها الأخيرة وستُهزم فيها إيران شر هزيمة.

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