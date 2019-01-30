مجلس ارض بابل الثقافي بادرة عطاء وطنية ...

2019/01/31 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

بجو من الحب والبهجة والامل تم يوم السبت المصادف ٢٦كانون الثاني ٢٠١٩ ..افتتاح مجلس ارض بابل الثقافي الذي تترأسه الإعلامية والناشطة الحقوقية جيهان الطائي حيث شارك في حفل الافتتاح الكثير من الشخصيات الإعلامية والثقافيةوالفنيه والادبية والاكاديمية ووجوه اجتماعية في بادرة وطنية هي الاولى من نوعها التي تقدم عليها اصغير رئيسة مجلس ثقافي.وأكدت الطائي ان هذا المجلس يعد مبادره اجتماعية ووطنية لإعادة روح الجمال والأمل، في المجتمع عبر طرح قضايا مهمه، تسهم في صنع رأي عام قادر على اعادة توجيه في مسارات ثقافية أمنه.واضافت ان عودة المجالس والصالونات الأدبية للمجتمع مرة اخرى دليل عافيه حضاريه تنبض بروح مستقبل مشرق وحاضر رصين.

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