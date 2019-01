ليفربول وليستر سيتي متابعة البث المباشر والتغطية الخاصة لحظة بلحظة

2019/01/31 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه ليستر سيتي الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. افتتح التسجيل في اللقاء ليفربول مبكراً عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل هاري ماغوير في الدقيقة 45+2.بذلك رفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما أصبح رصيد ليستر 32 نقطة في المركز الحادي عشر. أحداث المباراةالدقيقة 90+4 ضغط ليفربول المتواصل عجز تماماً عن تعديل النتيجة وحصد نقاط المباراة الثلاث بسبب الدفاع المنظم جداً من جانب الثعالب فانتهت المباراة على وقع التعادل (1-1).الدقيقة 74 - فرصة حقيقية لليفربول للتقدم مجدداً عندما أرسل هيندرسون كرة عرضية وصلت إلى فيرمينو فسيطر الأخير عليها وسددها مباشرة صوب المرمى أخرجها شمايكل بصعوبة بقدمه.الدقيقة 58 - ليفربول ومن عمل جماعي كاد أن يحرز الهدف الثاني حيث وصلت الكرة إلى نبي كيتا فتوغل داخل منطقة الجزاء وكاد أن يسدد إلا أن تدخل قوي من المدافع ريكاردو بيريرا أدى لسقوط كيتا ولكن حكم اللقاء رفض أن يحتسب ركلة جزاء للريدز.الدقيقة 50 - ليستر كاد أن يحرز هدفه الثاني عندما توغل تشايلويل من الجانب الأيسر وتمكن من مراوغة ماتيب بسهولة ثم أهدى الكرة لماديسون الخالي تماماً من أي رقابة والقريب من المرمى فسددها بغرابة بعيدة تماماً لتمر بسلام على ليفربول..انطلاق الشوط الثانيهاية الشوط الأولالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ..ليستر ظل محتفظاً بقدرته على تهديد مرمى ليفربول، أفضل لاعبي الفريق ماديسون لعب كرة عرضية أخرجها بصعوبة دفاع الريدز فوصلت إلى تشايلويل الذي أعادها برأسه إلى منطقة جزاء ليفربول مجدداً فوصلت للمدافع الدولي هاري ماغوير الذي لم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.الدقيقة 38 - خطورة ليفربول تزداد في وضعية الهجمات المرتدة خاصة مع وجود شاكيري الذي مرر لصلاح كرة بالغة الدقة فاستقبلها الأخير بمهارة وتوغل داخل منطقة جزاء الضيوف ثم حاول المرور إلا أنه تعرض لالتحام قوي أدى لسقوط نجم مصر غير أن حكم اللقاء مارتن أتكينسون أمر باستئناف اللعب.الدقيقة 25 - عكس اتجاه اللعب تماماً ليستر كاد أن يدرك التعادل بسبب خطأ الحارس أليسون في لعب الكرة فذهبت إلى مارك ألبرايتون الذي مرر كرة عرضية ارتقى لها جيمس ماديسون وأدركها برأسه إلا أن كرته تهادت إلى خارج الملعب بغرابة.الدقيقة 24 - سيطرة ليفربول تتواصل والاختراق مستمر من الجانب الأيمن، صلاح يواصل إهداء التمريرات البينية الرائعة للاعبي الريدز كاد من إحداها أن ينفرد شاكيري إلا أن حارس ليستر كان الأقرب للكرة.الدقيقة 6 - انطلاقة ليفربول القوية تستمر وسط ارتباك واضح من مدافعي ليستر، صلاح مرر كرة عرضية لفيرمينو الذي سددها أرضية زاحفة مستغلاً أرضية الملعب المتأثرة بالأمطار الشديدة، فذهبت كرته صوب المرمى أخرجها شمايكل بصعوبة إلى ركلة ركنية.الدقيقة 3 - انطلاقة نارية لليفربول الباحث عن تعزيز صدارته والابتعاد بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، الاسكتلندي أندري روبرتسون مرر كرة أرضية "فوتها " البرازيلي روبرتو فيرمينو فوصلت لساديو ماني الذي سددها مباشرة في المرمى سكنت شباك الحارس كاسبر شمايكل معلنة أول أهداف اللقاء.الدقيقة الأولى ..انطلاق المباراةتشكيلة ليفربول

