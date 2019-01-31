2019/01/31 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنحو 9% خلال الربع الرابع من عام 2018 على أساس سنوي، بالتزامن مع تحقيقي الشركة أرباحاً قياسية.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، أن متوسط عدد المستخدمين الناشطين يومياً سجل 1.52 مليار شخص في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي وهو ما يمثل زيادة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.





وبالنسبة لمتوسط عدد المستخدمين الناشطين شهرياً لموقع فيسبوك، فشهد ارتفاعً 9% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 2.32 مليار شخص بنهاية ديسمبر الماضي.





ويتوافق عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك سواء يومياً أو شهرياً مع توقعات المحللين.





ووفقاً لتقديرات "فيسبوك"، فإنه يوجد نحو 2.7 مليار شخص حول العالم يستخدم أحد تطبيقات الشركة الأمريكية (فيسبوك أو إنستجرام أو واتساب أو ماسنجر) خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 2.6 مليار شخص في الربع السابق له.





وبحسب نتائج أعمال الشركة الأمريكية، فإنها حققت زيادة 61% في الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل مستوى قياسي كما ارتفعت الإيرادات بنحو 30%.





وعند إغلاق تعاملات اليوم، ارتفع سهم الشركة الأمريكية بنحو 4.3% ليصل إلى 150.42 دولار.





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