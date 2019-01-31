2019/01/31 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت إيرادات "مايكروسوفت" بنحو12%خلال الربع المالي الثاني في 2019 لكنها جاءت دون التوقعات.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 8.42 مليار دولار (1.08 دولار للسهم)، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر 6.30 مليار دولار(0.82 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 1.10 دولار للسهم الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، مقابل توقعات كانت تٌشير إلى 1.09 دولار للسهم، ومقارنة مع 0.96 دولار للسهم في نفس الفترة من العام السابق.





كما ارتفعت الإيرادات إلى 32.47 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني للشركة، مقارنة مع 28.92 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.





وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تحقيق الشركة لإيرادات بقيمة 32.54 مليار دولار خلال نفس الفترة.





وذكرت الشركة أن ارتفاع الإيرادات جاء نتيجة لنمو عائدات السحابة التجارية بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 9 مليار دولار.





وعند إغلاق الجلسة، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 3.3% إلى 106.38 دولار، في حين تراجعت بنحو 3.5% إلى 102.50 في تعاملات ما بعد الجلسة.





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