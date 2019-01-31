2019/01/31 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت أرباح شركة فيسبوك بنحو 61% خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي، لتسجل مستوى قياسي وتتجاوز تقديرات المحللين.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح بلغ 6.882 مليار دولار (2.38 دولار للسهم) في الثلاثة أشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر مقارنة مع 4.268 مليار دولار (1.44 دولار للسهم) المسجلة في نفس الفترة من عام 2017.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يبلغ 2.18 دولار في الربع الرابع من 2018.





وبلغ إجمالي إيرادات الشركة الأمريكية 16.914 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 12.972 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها في عام 2017.





وبحسب تقديرات المحللين، فكان من المتوقع أن تسجل فيسبوك إيرادات بقيمة 16.39 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.





وبحسب نتائج الأعمال، فإن الإيرادات المحققة من إعلانات الموبايل ارتفعت إلى 93% من إجمالي عوائد الإعلانات المسجلة في الأشهر الثلاثة من أكتوبر وحتى ديسمبر والبالغة 16.64 مليار دولار.





وكانت إيرادات إعلانات الموبايل تبلغ 89% من إجمالي عوائد الإعلانات المسجلة في الربع الرابع في عام 2017 والتي بلغت 12.78 مليار دولار.





وصعد إجمالي التكاليف والنفقات إلى 9.09 مليار دولار بالربع الأخير من العام المنقضي مقارنة مع 5.62 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من 2017 في حين تراجع معدل الضريبة من 43% إلى 14%.





وعلى صعيد إجمالي عام 2018، فإن فيسبوك حققت صافي أرباح قدرها 22.11 مليار دولار وهو ما يعتبر أعلى بنحو 39% مقارنة مع عام 2017.





كما شهدت الإيرادات زيادة قدرها 37% في العام الماضي مقارنة مع عام 2017 لتصل إلى 55.838 مليار دولار.





وبنهاية جلسة اليوم، أغلق سهم "فيسبوك" عند مستوى 150.42 دولار بارتفاع 4.3%.





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