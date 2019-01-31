2019/01/31 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل العاهل الأردني عبدالله الثاني الأربعاء 30 يناير وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والإمارات والكويت في قصر الحسينية في عمان وذلك قبيل اجتماع وزاري مخطط عقده يوم الخميس.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. الملك الأردني عبدالله الثاني يستقبل وزراء خارجية دول المنطقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. الملك الأردني عبدالله الثاني يستقبل وزراء خارجية دول المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).