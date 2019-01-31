ليستر سيتي يخطف نقطة ثمينة من ليفربول

2019/01/31 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برستمكن فريق ليستر سيتي، مساء الاربعاء، من خطف نقطة ثمينة من مستضيفه ليفربول، عندما اجبره على الخروج متعادلا بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب انفيلد، معقل الليفر، ضمن منافسات الاسبوع الرابع والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق ليفربول مبكراً عبر مهاجمه ساديو ماني في الدقيقة الثالثة، لكن فريق ليستر سيتي ادرك التعادل في الدقيقة 47 عبر لاعبه هاري ماغواير.وفي ضوء نتيجة اللقاء، ارتفع رصيد فريق ليفربول الى 61 نقطة بصدارة جدول الترتيب، فيما اصبح رصيد فريق ليستر سيتي 32 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب فرق الدوري.

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