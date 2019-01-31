في حملة رسمية غريبة.. إيران تستهدف

2019/01/31 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النظام الإيراني حظر السكان من تمشية كلابهم الأليفة، في حملة رسمية "غريبة" قد تدفع الإيرانيين لتجنب امتلاك الحيوانات في البلاد.

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