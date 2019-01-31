شركات عالمية: بأمكاننا تنفيذ وتمويل مشروع القطار المعلق في بغداد

2019/01/31 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، مباحثات مع نائب رئيس مجموعة هيونداي/ كيا الكورية جن هينغ جانغ، لتنفيذ مشروع القطار المعلق السريع في بغداد، بطريقة الاستثمار، وفق ما اعلنته وزارة التخطيط.واعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، عن استقبال نوري صباح الدليمي وزير التخطيط ، في ديوان الوزارة، نائب رئيس مجموعة هيونداي/ كيا الكورية جن هينغ جانغ والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث التصاميم الهندسية التي قدمها الوفد.

وبحسب بيان الوزارة، أكد الدليمي خلال اللقاء، على أن "الوزارة تعمل مع الجهات التنفيذية، في إيجاد حلول نوعية، من خلال توجهات جديدة في الاستثمار، تضطلع به الشركات العالمية المتخصصة، ضمن خطط تنفيذية واضحة المعالم، يلمس المواطن أثرها الايجابي خلال الأعوام المقبلة".

ولفت الدليمي الى، "تعمل الوزارة بخطط متوسطة وبعيدة المدى، للنهوض بواقع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها النقل والبنى التحتية.

وقال وزير التخطيط، أن "مشروع القطار السريع سيتم تنفيذه بطريقة لا تؤثر على الطرق الرئيسة، وذلك من خلال إنشاء طريق معلق مستقل للقطار".

من جانبه أكد الوفد الكوري، ان "بأمكانهم وبالتعاون مع شركات فرنسية متخصصة، تنفيذ وتمويل مشروع القطار المعلق السريع في بغداد".

تحرير: عامر الشيباني

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