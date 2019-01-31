توقيف 63 شخصا للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب في تركيا

2019/01/31 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النيابة العامة في أنقرة، الأربعاء، أنه تم توقيف 63 شخصا معظمهم من الطيارين العسكريين، للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 2016.الاعتقالات جاءت في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام حول منظمة "فتح الله"، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

ويأتي ذلك ضمن تحقيقات يجريها المدعي العام حول "منظمة فتح الله الإرهابية" (فيتو)، بحسب الوصف الذي تطلقه السلطات على مجموعة الداعية فتح الله غولن، المقيم في المنفى والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وبحسب مكتب النيابة العامة، ان "بين الـ63 المشتبه بهم 46 طيار في الخدمة العسكرية الفعلية وطياران سابقان، والـ15 الباقون مدنيون، يعملون لصالح حركة غولن التي تصنفها تركيا "إرهابية".

واوقفت السلطات التركية عشرات آلاف الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب، فيما تمت إقالة أو تعليق عمل أكثر من 140 ألفا.

تحرير: عامر الشيباني

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