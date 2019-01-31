ليفربول يهدر فوزا ثمينا أمام ليستر سيتي

2019/01/31 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أهدر نادي ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا أمام نادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

استطاع ليفربول التقدم في الدقيقة الثالثة من المباراة بأقدام ساديو ماني، قبل أن يتعادل ليستر سيتي بأقدام هاري ماجوير في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يظل ليفربول في مقدمة الدوري الممتاز بـ61 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي لخمس نقاط.

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