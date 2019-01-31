أتالانتا يطيح بيوفنتوس من كأس إيطاليا ويجرده من لقبه

2019/01/31 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد المهاجم الدولي الكولومبي دوفان زاباتا فريقه أتالانتا برغامو إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس 3-صفر وتجريده من لقب بطل كأس إيطاليا الذي توج به في السنوات الأربع الأخيرة الأربعاء على ملعب "أتليتي أتزوري ديطاليا" في برغامو في الدور ربع النهائي.وسجل زاباتا ثنائية في الدقيقتين 39 و86 بعد أن افتتح البلجيكي تيموثي كاستاني التسجيل (37).ويلتقي أتالانتا برغامو في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي أطاح بضيفه روما بالفوز عليه 7-1 اليوم أيضا.

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