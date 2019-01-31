بيان الفيدرالي وقفزة فيسبوك محور الأسواق العالمية اليوم

2019/01/31 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: أثار بيان الاحتياطي الفيدرالي اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى جانب نتائج الأعمال القوية للشركات.





وحققت "فيسبوك" قفزة قوية في الأرباح بنحو 61% دفعتها لمستوى قياسي، كما زاد عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بنحو 9% خلال الربع الأخير من 2018.





أما "تسلا" فقد سجلت أرباحاً للربع الثاني على التوالي، لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين، فيماجاءت إيرادات "مايكروسوفت" دون التقديرات رغم ارتفاعها 12%.





بيان الفيدرالي وأسواق الأسهم

وفقاً لما كان يتوقعه المحللون، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن سيتحلى بالصبر حيال التشديد النقدي.





ومن جانبه ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت إلى حد ما، مشيراً إلى أن تغيير البنك لمساره بشان السياسة النقدية ليس استجابة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وتحول الدولار للهبوط بعد قرار الفيدرالي، في حين شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب قوية عند نهاية التعاملات، حيث ربح "داو جونز" 430 نقطة بدعم الأرباح القوية أيضاً.





وتمكنت شركة "بوينج" من تحقيق أرباحاً بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما سجلت إيرادات قياسية إجمالي 2018.





في حين فشلت إيرادات "ماكدونالدز" في الوفاء بتوقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي، بينما ارتفعت الأرباح خلال نفس الفترة.





فيما ارتفعت أرباح شركة "على بابا" بأكثر من تقديرات المحللين خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، أضاف القطاع الخاص بالولايات المتحدة وظائف بنحو 213 ألف وظيفة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الجاري، فيما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار لأدنى مستوى في نحو 5 سنوات.





فيما غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، بقيادة قطاع السلع المنزلية مع مكاسب "وول ستريت".





وكشفت بيانات رسمية عن نمو الاقتصاد الفرنسي بأكثر من توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت ثقة الشركات في اقتصا بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في عامين.





في حين نمت قروض الأفراد في بريطانيا بأبطأ وتيرة في 4 سنوات، فيما ارتفعت أسعار الواردات في ألمانيا لتتجاوز التوقعات.





أما مؤشرات الأسهم اليابانية فقد تراجعت في نهاية تعاملات اليوم بفعل قطاع الأدوية.





مكاسب النفط

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم، وزاد "نايمكس" بأكثر من 1.5% عند أعلى مستوى بشهرين بعد بيانات المخزونات الأمريكية.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بأٌقل من التوقعات، في حين تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





ومن جانبها ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه من المبكر للغاية تقييم تأثير العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا على المعروض النفطي.





كما ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم لتسجل أعلى مستوى في 7 أشهر.





فيما شهد سعر خام الحديد قفزة قوية عالمياً بعد أن أعلن أكبر منتج للخام في العالم "فالي" البرازيلية خططاً لخفض الإنتاج.





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