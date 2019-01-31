برشلونة يثأر من اشبيلية ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك اسبانيا

2019/01/31 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:استطاع فريق برشلونة الثأر من خسارته امام اشبيلية في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من كاس ملك اسبانيا، بهدفين دون مقابل، لينتصر مساء الاربعاء، بستة اهداف مقابل هدف واحد، في لقاء الاياب الذي جرى في ملعبه كامب نو.وسجل اهداف برشلونة اللاعبون فيليب كوتينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وايفان راكيتيتش في الدقيقة 31، وفيليب كوتينيو مجدداً في الدقيقة 53، وسيرجي روبيرتو في الدقيقة 54، ولويس سواريز في الدقيقة 89، وليونيل ميسي في الدقيقة 93.وسجل فريق اشبيلية هدفه الوحيد عبر لاعبه غويلهيرم ارانا في الدقيقة 68، ليخرج الضيوف من البطولة ويتأهل فريق برشلونة الى الدور شبه النهائي بنتيجة المباراتين (6-3).وتختتم الجولة مساء غد الخميس بلقاء يجمع فريقي ريال مدريد ومستضيفه جيرونا.

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