حسين المؤيد: محاولات إسقاط نظام الملالي لا بد أن تبدأ من إيران نفسها

2019/01/31 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ حسن المؤيد، إن كل محاولات إنهاء دعم نظام الملالي للإرهاب و الفتنة، ووضع حد لتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول و تهديده للسلام و الاستقرار ، لن تنجح إذا لم يتم إسقاط هذا النظام في إيران نفسها.

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