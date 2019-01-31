برلمانية: التحقيق مع أعضاء الجهاز السري للإخوان الإرهابيين يطمئن التونسيين

2019/01/31 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت فاطمة المسدي النائبة في البرلمان التونسي أن "القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بخصوص التثبت في مسألة الجهاز السري لحزب النهضة الإخواني الإرهابي هي مؤشر إيجابي يطمئن التونسيين".

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