قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في جزيرة كورسيكا الفرنسية

2019/01/31 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص على الأقل وأصيب 6 بينهم شرطي، بإطلاق نار في أحد شوارع باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية.

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