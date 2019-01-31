عمليات بغداد: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والاعتدة لدى تاجر سلاح في الدورة

2019/01/31 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن اعلام عمليات بغداد عن تفتيش دار تاجر اسلحة وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والاعتدة فيها ضمن منطقة الدورة ببغداد.وجاء في بيان عمليات بغداد :”بضوء معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية لجهاز الامن الوطني -دائرة امن بغداد وبالتنسيق مع اللواء الرئاسي الثاني العامل بأمرة فق١٧وبموافقة قضائية مسبقة، تم تفتيش دار أحد المتاجرين بالسلاح في […]

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