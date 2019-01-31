ترامب متيقّظ بشأن التهديد الإيراني

2019/01/31 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أجهزة الاستخبارات الأميركية ووصفها بأنها “ساذجة” و”مخطئة” في ما يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله،

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