على خلفية الانقلاب الفاشل.. تركيا توقف عشرات الطيارين العسكريين

2019/01/31 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات التركية اليوم الأربعاء 63 شخصا -معظمهم طيارون عسكريون- للاشتباه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016، بحسب النيابة العامة

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