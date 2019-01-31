مسعود أوزيل يرفض عرض الانتقال الى باريس سان جيرمان

2019/01/31 | 01:56

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لندن-عراق برس-31 كانون الثاني/ يناير:أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن مسعود أوزيل لاعب وسط آرسنال رفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لتعويض غياب نيمار للإصابة.

وأعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي يوم الأربعاء غياب مهاجمه البرازيلي نيمار لمدة عشرة أسابيع بسبب إصابة في القدم.

وسيغيب نيمار، الذي يعاني من إصابة بكسر في القدم، عن مباراتي باريس سان جيرمان في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بينما قد يلحق بدور الثمانية لو تأهل باريس.

ويقام الذهاب في أولد ترافورد معقل يونايتد في 12 فبراير/ شباط بينما يستضيف باريس لقاء الإياب في السادس من مارس /آذار.

وقال سان جيرمان في بيان إن نيمار (26 عامًا)، الذي بكى بعد الإصابة أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 كانون الثاني الماضي، لن يخضع لجراحة بعد استشارة الأطباء.

ونقلت صحيفة AS عن تقارير صحفية ألمانية أن أوزيل رفض الانتقال إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة ليضع النادي الباريسي في موقف حرج في ظل بحثه عن تدعيم هجومه بعد غياب نيمار لمدة شهرين ونصف.

وبدأ سان جيرمان في التفكير في بديل اخر هو جيمس رودريغيز المعار من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ الألماني ويعاني أيضا مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش.

وتلقى أوزيل الذي خرج من اهتمام مدربه الإسباني أوناي إيمري عرضا من إنتر ميلان لكن راتبه الضخم وقف عقبة أمام إتمام الصفقة.

وعرض الفريق الإيطالي تحمل نصف راتب أوزيل خلال فترة الإعارة والنادي اللندني النصف الاخر لتفشل الصفقة مع غلق باب الانتقالات الشتوية الخميس.انتهى(1)

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