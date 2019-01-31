2019/01/31 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، من أن قرار حظر تطبيق إنستغرام في إيران قد يخلق مشكلات جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة داخل النظام في إيران بسبب إنستغرام) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة داخل النظام في إيران بسبب إنستغرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).