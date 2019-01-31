السلطة الفلسطينية تغامر بتشكيل حكومة تكرس الانقسام الداخلي

2019/01/31 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات من المؤكد ألا تضم الحكومة الفلسطينية المقرر تشكيلها قريبا، ويجرى التشاور بشأنها، جميع فصائل منظمة التحرير في ظل تصاعد الخلافات الداخلية،

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