برشلونة ينتقم من اشبيلية بسداسية ويتأهل الى نصف نهائي كأس اسبانيا

2019/01/31 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق فريق برشلونة ضيفه إشبيلية بنتيجة (6-1)، اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا

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