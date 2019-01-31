الحرس الثوري: جزيرة أبو موسى إيرانية وسندافع عن كل شبر فيها

2019/01/31 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد العام لـ”الحرس الثوري” الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى جزيرة أبو موسى، وهي إحدى الجزر الثلاث المتنازع

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