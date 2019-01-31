الأكراد يبحثون في واشنطن عن تطمينات حول الانسحاب والمنطقة الآمنة

2019/01/31 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر قيادي في «مجلس سورية الديمقراطية» (مسد) أن الرئيس دونالد ترامب تعهد بعدم «ترك الأكراد ليذبحهم أردوغان في سورية»، وأعرب عن

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