الديوان الملكي السعودي يُعلن استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد

2019/01/31 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام.

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