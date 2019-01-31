الإمارات استخدمت فريقاً أميركياً للتجسس على هواتف آيفون خصومها

2019/01/31 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اخترق فريق من ضباط المخابرات الأميركية السابقين، الذين يعملون لحساب الإمارات العربية المتحدة، أجهزة آيفون الخاصة بنشطاء ودبلوماسيين وزعماء أجانب من خصوم الإمارات وذلك بالاستعانة بأداة تجسس متطورة تسمى (كارما)، في حملة تظهر كيف أن الأسلحة الإلكترونية فائقة الفاعلية بدأت تتسرب خارج القوى الكبرى وتصل إلى أيدي دول أصغر.وذكر خمسة ضباط سابقين […]

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