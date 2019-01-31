الهلال يفك تعاقده مع مدربه جيزوس ويعين ماميتش

2019/01/31 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووزعت إدارة الهلال بياناً عبر تويتر أوضحت فيه أنها "قررت اليوم الأربعاء إنهاء التعاقد مع مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيزوس بالتراضي بين الطرفين".وعزت إدارة الهلال قرارها "لعدم رغبته (البرتغالي) في الاستمرار للموسم المقبل حيث تمتد فيه منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا التي تعتبر من أهم المسابقات المدرجة ضمن أولويات الإدارة".وأضاف البيان "هذا الأمر دعا الإدارة إلى السعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق فنياً مع بداية مشواره في دوري أبطال آسيا".

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