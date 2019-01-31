تراجع حاد لصافي واردات النفط الأمريكية..والإنتاج يستقر عند مستوى قياسي

2019/01/31 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يواصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الاستقرار للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع صافي واردات الخام بأكثر من مليون برميل يومياً.





وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة بلغ 11.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 25 ينايرالجاري وهي نفس المستويات المسجلة في الأسبوع السابق له.





ويعتبر إنتاج النفط الأمريكي عند هذه القراءة هو الأعلى على الإطلاق على صعيد المستويات الأسبوعية.





وبالنسبة للواردات الأمريكية من الخام، فتراجعت بنحو 1.108 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي إلى 7.083 مليون برميل يومياً.





كما انخفضت صادرات الولايات المتحدة النفطية بنحو 91 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنقضي لتسجل 1.944 مليون برميل يومياً.





ومع انخفاض كل من الصادرات والواردات الأمريكية من الخام، فإن صافي واردات النفط في الولايات المتحدة شهد هبوطاً قدره 1.017 مليون برميل يومياً إلى 5.139 مليون برميل يومياً.





وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فارتفعت بنحو 0.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل التوقعات البالغة 3 ملايين برميل في الاتجاه الصاعد.





وبحلول الساعة 4:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 2.1% إلى 62.62 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنسبة 2.7% ليسجل 54.76 دولار للبرميل.





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