صفعة جديدة.. أزمة مالية خانقة تضرب صفوف ميليشيا بحزب الله

2019/01/31 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تضرب أزمة مالية خانقة ميليشيا حزب الله؟ سؤال متداول في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية، بعد أن خرج من المجالس الخاصة لأنصار الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني.

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