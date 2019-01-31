ترامب: الكفاح من أجل الحرّية بدأ في فنزويلا

2019/01/31 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو، ورأى في ذلك "كفاحاً من أجل الحرّية".

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