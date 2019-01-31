إتلاف أكثر من 7 آلاف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في صعدة

2019/01/31 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتلف الجيش اليمني بدعم التحالف، كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف البقع والخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف.

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