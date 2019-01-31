السعودية تنهي حملة على الفساد استمرت 15 شهرا

2019/01/31 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي يوم الأربعاء أن السعودية أنهت حملة موسعة على الفساد أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.وجاء في البيان أن الحكومة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني […]

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