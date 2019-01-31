2019/01/31 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مستعد لاستخدام ما وصفها بقوة محسوبة بدقة، لدفع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن، لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق ستوكهولم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنور قرقاش: التحالف مستعد لدفع ميليشيا الحوثي الإيرانية للالتزام باتفاق السويد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنور قرقاش: التحالف مستعد لدفع ميليشيا الحوثي الإيرانية للالتزام باتفاق السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).