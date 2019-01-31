نائب عن نينوى: العاكوب يتحمل مسؤولية خراب الموصل بعد التحرير

2019/01/31 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة نينوى حسن علو، إن مدينة الموصل نهبت بالكامل بعد الاستعادة وباتت اكثر خرابا.

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