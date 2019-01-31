ماجدة التميمي: البصرة خُصصت لها أموال من إنتاج النفط والغاز والتكرير

2019/01/31 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أن موازنة 2019 تضمنت تخصيص أموال إلى البصرة من العائدات النفطية بنسبة 5% من إنتاج النفط ومن التكرير ومن الغاز أيضاً على العكس من الموازنات السابقة التي كانت حصة البصرة تمنح مبنسبة 5% من احدى العمليات تلك.

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