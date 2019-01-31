وزير الزرعة يدعو البرلمان إلى زيادة تخصيصات الوزارة في موازنة 2019

2019/01/31 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الاربعاء، مجلس النواب الى زيادة تخصيصات الوزارة في موازنة 2019.

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