قائد ميداني بالجيش اليمني: ميليشيا الحوثي الإيرانية تعيق مرور مساعدات إنسانية أممية

2019/01/31 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد ميدانى فى الجيش اليمنى، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تعرقل مرور فريق هيئة الأمم المتحدة الخاص بالمساعدات الإنسانية القادم من الحديدة باتجاه الكيلو (16) بحجة أنهم يحتاجون وقت أطول لفتح الطريق.

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