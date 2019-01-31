2019/01/31 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت أسرة الصادق المهدي، أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية إن قوات الأمن اعتقلت ابنته مريم يوم الأربعاء في حين امتدت الاحتجاجات إلى الجامعة الرئيسية في الخرطوم.وقالت رباح الصادق المهدي شقيقة مريم لرويترز ”جاءت صباحا سيارتين من الأمن إلى منزل مريم الصادق المهدى نائب رئيس حزب الأمة بمنزلها بالخرطوم وتم اقتيادها معهم“.وأضافت ”بالأمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: اعتقال ابنة الصادق المهدي وسط احتجاجات أساتذة الجامعة ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: اعتقال ابنة الصادق المهدي وسط احتجاجات أساتذة الجامعة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).