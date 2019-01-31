الكلية العسكرية العراقية تجري اختبارات شهرية لكوادرها التدريبية من ضباط الصف المعلمين

2019/01/31 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

اجرت الكلية العسكرية العراقية اختبارات شهرية لكوادرها التدريبية من ضباط الصف المعلمين، وذلك من اجل رفع مستوى الكادر التدريبي في جوانب الاسلحة والتدريب العسكري ومهنة الميدان، ولغرض الوقوف على المستوى العلمي لضباط الصف المعلمين وتقييم ادائهم وتشجيعهم على المطالعة والتنافس فيما بينهم وتمييز المعلمين الكفؤين من غيرهم وادخالهم في دورات تطويرية في الكلية العسكرية في مختلف المواضيع العسكرية ومنها التعبئة والتخطيط والتحصين والاسلحة والتدريب الاساسي ومواضيع اخرى متعددة.

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