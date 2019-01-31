قرقاش: ميليشيا الحوثي الإيرانية ارتكبت ألف خرق منذ بدء الهدنة بالحديدة

2019/01/31 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف 10 مخيمات تدريب لميليشا الحوثي الإيرانية خارج الحديدة.

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