2019/01/31 | 04:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع إظهار بيانات للحكومة الأميركية علامات على نقص في المعروض بينما لا يزال المستثمرون قلقين بشأن تعطلات للإمدادات في أعقاب عقوبات أميركية على صناعة النفط في فنزويلا.وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 92 سنتا، أو 1.73 في المئة، لتبلغ عند التسوية 54.23 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع بدعم من انخفاض المخزون الأميركي والعقوبات على فنزويلا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع بدعم من انخفاض المخزون الأميركي والعقوبات على فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).