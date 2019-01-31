2019/01/31 | 05:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "محمود العبيدي" يثبت ان المعاق ليس معاق الجسد رغم صعوبة النطق يبتكر طرق جديدة لتعليم الطلبة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1FT9h8UjLa4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "محمود العبيدي" يثبت ان المعاق ليس معاق الجسد رغم صعوبة النطق يبتكر طرق جديدة لتعليم الطلبة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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